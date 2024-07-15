Hafif Sağanak Yağışlı 25.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 15.07.2024 11:53

Türkiye'nin ihracatını en fazla artırdığı ülke Romanya oldu

Türkiye'nin yılın ocak-haziran döneminde ihracatını değer bazında en fazla artırdığı ülke Romanya oldu.

Türkiye'nin ihracatını en fazla artırdığı ülke Romanya oldu

Türkiye ile Romanya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için atılan adımların sonuçları alınmaya başlandı.

İki ülke arasında özellikle enerji ve inşaat alanında yapılan işbirlikleri de Romanya'nın Türkiye'nin ihracatındaki yerini ortaya koyuyor.

Öte yandan Türkiye ile Romanya arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu huzurunda iki ülke arasında 6 anlaşma imzalanmıştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Türkiye'nin yılın ocak-haziran döneminde ihracatını değer bazında en fazla artırdığı ülke Romanya oldu.

Türkiye'nin bu ülkeye dış satımı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre 856,8 milyon dolar artış gösterdi.

İhracat artışında Romanya'yı, 739,2 milyon dolarla Irak, 714,1 milyon dolarla Hollanda, 453,4 milyon dolarla ABD, 374,9 milyon dolarla İtalya takip etti.

Yılın ilk yarısında Irak'a 5 milyar 35,7 milyon dolarlık, Hollanda'ya yaklaşık 4 milyar dolarlık, ABD'ye 6,5 milyar dolarlık, İtalya'ya 5,9 milyar dolarlık ihracat yapıldı.

En fazla ihracat yapılan ülkeler arasında Romanya 9. ülke oldu

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı ülkeler, Almanya, ABD, Birleşik Krallık, İtalya, Irak, İspanya, Fransa, Hollanda ve Romanya olarak sıralandı.

Ocak-haziran döneminde Almanya'ya 8,9 milyar dolarlık, Birleşik Krallık'a 5,9 milyar dolarlık, İspanya'ya 4,7 milyar dolarlık dış satım yapıldı.

Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü yılın ilk yarısında 1,1 milyar dolarla Romanya'ya en fazla ihracat yapan sektör oldu.

Bu ülkeye, çelik sektörü 771,6 milyon dolarlık, otomotiv endüstrisi 514,1 milyon dolarlık, demir ve demir dışı metaller 210,8 milyon dolarlık, yaş meyve ve sebze sektörü 162,2 milyon dolarlık ürün satışı gerçekleştirdi.

En fazla ihracat İstanbul'dan yapıldı

Yılın ilk yarısında, Romanya'ya en fazla ihracatı 2,1 milyar dolarla İstanbullu şirketler yaptı.

İstanbul'u, 401,3 milyon dolarla Bursa, 375,8 milyon dolarla Kocaeli, 190,1 milyon dolarla Hatay, 106,6 milyon dolarla İzmir takip etti.

Türkiye'nin yılın ilk yarısında 2023'ün aynı dönemine kıyasla değer bazında en fazla artış görülen ilk 10 ülke şöyle:

 
Ülke 2023 (Bin dolar) 2024 (Bin dolar) Değişim (Bin dolar)
Romanya 3.049.244,03 3.906.025,06 856.781,04
Irak 4.296.488,66 5.035.697,63 739.208,96
Hollanda 3.253.766,59 3.967.842,45 714.075,86
ABD 6.079.011,40 6.532.410,93 453.399,53
İtalya 5.505.701,25 5.880.649,41 374.948,17
Birleşik Krallık 5.547.322,50 5.883.949,03 336.626,53
Mısır 1.355.510,77 1.646.619,23 291.108,47
Suudi Arabistan 1.110.385,04 1.390.755,07 280.370,03
Pakistan 284.780,12 546.073,75 261.293,63
Yunanistan 1.318.694,23 1.558.499,53 239.805,30

Türkiye'nin yılın ilk yarısında en fazla ihracat yaptığı ilk 10 ülke ise şöyle:

 
Ülke 2024 (Bin dolar)
Almanya 8.932.483,39
ABD 6.532.410,93
Birleşik Krallık 5.883.949,03
İtalya 5.880.649,41
Irak 5.035.697,63
İspanya 4.665.140,05
Fransa 4.634.703,37
Hollanda 3.967.842,45
Romanya 3.906.025,06
Rusya Federasyonu 3.795.206,75
ETİKETLER
İhracat Romanya Ticaret
Sıradaki Haber
Konaklama ve yiyecek hizmeti sektörü istihdamda rekor kırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:54
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi
13:32
İzmir'de orman yangını
12:52
Terör örgütü PKK'nın katlettiği Necmettin öğretmenin şehadetinin üzerinden 7 yıl geçti
12:41
Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği yeniden açıldı
12:33
Kuzey Kore'den, sınırın kuzeyine "Pyongyang karşıtı broşürler" gönderen Güney Kore'ye tepki
12:25
Kuzey Kore, Kişida'nın Almanya ziyaretini kınadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Makamını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Makamını ziyaret etti
FOTO FOKUS
15 Temmuz'da hükümete destek veren ilk siyasi lider: Devlet Bahçeli
15 Temmuz'da hükümete destek veren ilk siyasi lider: Devlet Bahçeli
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ