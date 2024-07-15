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Ekonomi
AA 15.07.2024 11:34

Türkiye'de inek sütü üretimi mayısta rekor düzeye ulaştı

Türkiye'de ticari işletmelerce toplanan inek süt miktarı, mayısta 1 milyon 14 bin 789 tonla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Türkiye'de inek sütü üretimi mayısta rekor düzeye ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, bu yılın ilk 5 ayında ticari işletmelerce toplanan inek sütü miktarı dalgalı bir seyir izledi.

Yılın ilk ayında 915 bin 522 ton inek sütü toplanırken, bu sayı şubatta 901 bin 485 tona geriledi. Söz konusu miktar, martta, hızlı artışla 982 bin 322 tona çıktı, nisanda ise 961 bin 156 tona düştü. Mayıs ayında ise yükselişe geçen toplanan inek sütü miktarı, serinin açıklandığı 2010 yılından bu yana aylık bazdaki en yüksek seviyesi olan 1 milyon 14 bin 789'a ulaştı.

Toplanan inek sütü miktarı geçen yılın aynı ayında 944 bin 714 ton olarak kayıtlara geçmişti.

"Politikaların sürdürülmesini temenni ediyoruz."

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Keskin, süt üretiminde sürdürülebilirliğin sektör için çok önemli olduğunu söyledi.

İçinde bulunulan dönemde üreticinin ürettiği sütün karşılığını aldığını dile getiren Keskin, "Doğru fiyat politikaları üreticiye katkı sağlıyor. Şu an Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanan politikalar sektöre olumlu yansıyor. Bu, üretimi de olumlu etkiliyor. Bu durumun sürekli hale gelmesi gerekir. Bunun için de politikaların sürdürülmesini temenni ediyoruz." dedi.

Bazı dönemlerde süt üretiminin azaldığına dikkati çeken Keskin, bu dönemlerde süt ineklerinin kesime gittiğini ve böylece üretimde gerileme yaşandığını kaydetti.

Keskin, çiğ süt fiyatlarının daha uygun hale gelmesini isteyen kesimlerin olduğuna işaret ederek, bunun sektöre zarar vereceğini ve üretimin düşmesine neden olacağını sözlerine ekledi.

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