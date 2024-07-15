Konaklama ve yiyecek hizmeti sektörü istihdamda rekor kırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, ülkede sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerindeki ücretli çalışan sayısı mayıs ayında 15 milyon 669 bin 792 ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Söz konusu istihdam geçen yılın aynı döneminde 15 milyon 30 bin 866 seviyesindeydi.

Ülkede ücretli çalışanların alt dağılıma bakıldığında, "konaklama ve yiyecek hizmeti" sektöründe ücretli çalışan sayısı yılın ilk ayından başlayarak düzenli arttı.

Geçen yılı 1 milyon 89 bin 256 kişilik çalışanla kapatan sektörün istihdamı, yılın ilk ayında 1 milyon 81 bin 255’e geriledi.

Takip eden aylarda yükseliş trendine giren sektör istihdamı şubatta 1 milyon 85 bin 478 olurken, martta 1 milyon 134 bin 626’ya, nisanda 1 milyon 218 bin 46’ya ve mayısta ise tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1 milyon 309 bin 451’e ulaştı.