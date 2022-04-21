Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG) yapılan ihale Genel Müdürlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

İhaleye katılan Port Madencilik Ticaret AŞ ve Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi AŞ'nin teminat ve tekliflerinin kapalı zarf usulüyle komisyona sunulmasının ardından, iki şirketin de aynı teklifi vermesi sonucu açık artırmaya gidildi.

Elazığ-Adıyaman illeri dahilinde bulunan "ER:3419460" sayılı Türkiye'nin en büyük bakır madeni sahasında uç ve yan uç ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartı ile yapılan ihalede açık artırma yöntemiyle en yüksek teklifi 2 milyar 205 milyon lira ile Port Madencilik Ticaret AŞ verdi.

Port Madencilik Ticaret AŞ'nin verdiği teklife göre, mevcut yan uç ürün tesis kapasitesinin artırılması veya yeni yan uç ürün tesisi 3 yıl 11 ay 28 günde kurulacak. Uç ürün veya yan ürün tesislerde kullanılacak yerli ekipman oranı en az yüzde 66 olacak.

Açık artırmada Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi AŞ, 2 milyar 100 milyon lira teklif verdi.