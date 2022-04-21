Türkiye'nin kuru meyve ve mamulleri ihracatı her geçen gün artıyor.

Anadolu'nun verimli topraklarında yetişen ürünlerden binbir zahmetle hazırlanan kuru meyveler, yılın ocak-mart döneminde 129 ülke ve serbest bölgeye ulaştırıldı.

İhracatçılar, 403 milyon 251 bin dolar gelir elde ederek ticaret hacimlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artırdı.

İlk sırada çekirdeksiz kuru üzüm yer aldı

Sektörün en fazla ihraç ettiği ürün 98 milyon 936 bin dolarla çekirdeksiz kuru üzüm oldu.

Bu ürünü 91 milyon 626 bin dolarla kuru kayısı, 60 milyon 787 bin dolarla Antep fıstığı, 59 milyon 749 bin dolarla kuru incir takip etti. Antep fıstığında ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66 yükselmesi dikkat çekti.

İhracatta Almanya ilk sırada

Bu dönemde en fazla dış satım 163 milyon 783 bin dolar ile Avrupa Birliği ülkelerine yapıldı. Ülkeler içerisinde Almanya 56 milyon 903 bin dolarlık ihracatla ilk sırada yer alırken bu ülkeyi 37 milyon 654 bin dolarla İngiltere, 28 milyon 487 bin dolarla İtalya izledi.