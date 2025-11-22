Duman 19.3ºC Ankara
Ekonomi
TRT Haber 22.11.2025 12:19

Türkiye'nin doğal gaz depolama kapasitesi 6,3 milyar metreküp oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesinin 1,7 milyar metreküpe çıkarıldığını belirterek, "Tuz Gölü ve Silivri tesislerimizle birlikte bugün 6,3 milyar metreküplük toplam depolama kapasitesine ulaşmış durumdayız" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin doğal gaz depolama kapasitesi 6,3 milyar metreküp oldu
[Fotograf: AA]

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin doğal gaz depolama altyapısındaki kapasite artışı ve kış dönemi hazırlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin enerji altyapısına güç katan Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesini 1,7 milyar metreküpe çıkardıklarını bildiren Bayraktar, şunları kaydetti;

Tuz Gölü ve Silivri tesislerimizle birlikte bugün 6,3 milyar metreküplük toplam depolama kapasitesine ulaşmış durumdayız. Depolama tesislerimizde yüzde 100 doluluk oranıyla kışa hazırız. Güçlü altyapımızla vatandaşlarımıza kesintisiz enerji arzı sağlamak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

Alparslan Bayraktar Doğal gaz
