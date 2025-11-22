Duman 19.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 22.11.2025 11:35

Bakan Bolat'tan esnafa müjde: Yeni destekler geliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnafa faiz indiriminin yeni yılın başında uygulamaya alınacağını duyurdu.

Bakan Bolat'tan esnafa müjde: Yeni destekler geliyor

Ayrıntılar geliyor...

Sıradaki Haber
Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:22
Vietnam'da şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 55 kişi hayatını kaybetti
12:23
Türkiye'nin doğal gaz depolama kapasitesi 6,3 milyar metreküp oldu
12:09
Eski cezaevi, kadınlara gelir kapısı oldu
11:55
Bakanlık'tan 'dental travma' rehberi: İlk 60 dakika çok önemli
12:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki tarihi konuşması, G20 Zirvesi kitapçığında
11:51
İthal edilecek oyuncaklara 'künye' denetimi yapılacak
Lübnanlı çocuklar, tanık oldukları savaş sahnelerini "umut dolu" tablolara dönüştürdü
Lübnanlı çocuklar, tanık oldukları savaş sahnelerini "umut dolu" tablolara dönüştürdü
FOTO FOKUS
Erzurum'da sürüsüyle kaybolan çobandan iyi haber geldi
Erzurum'da sürüsüyle kaybolan çobandan iyi haber geldi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ