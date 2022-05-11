İhracatta alternatif pazarlarla güçlü bir şekilde yoluna devam eden Türkiye, mevcut pazarlarda da dış satımını artırmayı sürdürüyor.

Türkiye'nin ihracatta lokomotif pazarı olan Almanya, zirvedeki yerini korurken, dış satımdaki rekorlara da katkıda bulunuyor.

Almanya, Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı pazar olmayı sürdürdü

Türkiye, nisanda 1 milyar 832 milyon dolarla Almanya'ya aylık ihracat rekoru kırdı. Böylece Almanya, Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı pazar olmayı sürdürdü. Türkiye'nin Almanya'ya yaptığı ihracat nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,8 arttı. Almanya'nın, Türkiye'nin gerçekleştirdiği dış satımdaki payı da yüzde 7,8 oldu.

Almanya'yı, 1 milyar 530 milyon dolarla ABD, 1 milyar 107 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 12 milyon dolarla İtalya ve 980 milyon 344 bin dolarla İspanya izledi.

Türkiye'nin ihracatı ABD'ye yüzde 50,2, Birleşik Krallık'a yüzde 13,2, İtalya'ya yüzde 23,3 ve İspanya'ya yüzde 31,8 arttı.

Otomotiv endüstrisi en çok talep gören sektör oldu

Almanya'ya geçen ay en fazla ihracatı 395 milyon 856 bin dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi.

Otomotiv endüstrisini, 352 milyon 868 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 216 milyon 405 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 140 milyon 271 bin dolarla elektrik ve elektronik, 129 milyon 388 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri takip etti.

Ülkeye en az dış satımı ise 730 bin dolarla tütün, 875 bin dolarla diğer sanayi ürünleri, 1 milyon 65 bin dolarla gemi ve yat hizmetleri, 1 milyon 854 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri, 4 milyon 427 bin dolarla zeytin ve zeytinyağı sektörleri yaptı.

En fazla ihracat artışı çimento, cam, seramik ve toprak ürünlerinde

Almanya'ya en fazla ihracat artışını yüzde 102,1 ile çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörü gerçekleştirdi.

Bu sektörü, yüzde 76,4 ile madencilik ürünleri, yüzde 71,3 ile demir ve demir dışı metaller, yüzde 55,5 ile gemi ve yat hizmetleri, yüzde 51 ile yaş meyve ve sebze takip etti.

Almanya'ya, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörü 54 milyon 266 bin dolar, madencilik ürünleri 18 milyon 456 bin dolar, yaş meyve ve sebze sektörü 18 milyon 111 bin dolar tutarında dış satım yaptı.

Almanya'ya dış satımı en fazla azalan sektörler ise yüzde 25,2 ile tütün, yüzde 14,7 ile fındık ve mamulleri, yüzde 11,7 ile su ürünleri ve hayvansal mamuller, yüzde 11,1 ile halı ve yüzde 10,9 ile mücevher oldu.

Almanya pazarına fındık ve mamulleri 33 milyon 478 bin dolarlık, su ürünleri ve hayvansal mamuller 9 milyon 986 bin dolarlık, halı sektörü 12 milyon 668 bin dolarlık ve mücevher sektörü 12 milyon 709 bin dolarlık ihracat yaptı.