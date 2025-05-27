Çok Bulutlu 16.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 27.05.2025 10:46

Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu açıklandı

İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024 Araştırması'na göre, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 651,6 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu oldu.

Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu açıklandı

Ayrıntılar geliyor...

Sıradaki Haber
Yerli üreticiyi dampingli ithalattan korumak için yeni kararlar uygulamaya alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:11
İBB Başkanvekili Nuri Aslan hakkında soruşturma
11:13
6 Şubat depremlerinde yıkılan Ebrar Sitesi yeniden ayağa kalktı
11:11
Türkiye savunma sanayii teknolojilerini benimsedi
11:11
Trump'ın Harvard planı Belçika tahtının varisini de etkiliyor
11:03
Kuzey Kore, ABD'nin "Altın Kubbe" füze kalkanı planının "tehlikeli ve tehditkar" olduğunu açıkladı
11:01
Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ikisi çocuk 5 Filistinli öldü
Ardahan'daki mendereslerde ilkbahar güzelliği
Ardahan'daki mendereslerde ilkbahar güzelliği
FOTO FOKUS
Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta restorasyonu süren Tarihi Kapalı Çarşı'nın görüntülerini paylaştı
Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta restorasyonu süren Tarihi Kapalı Çarşı'nın görüntülerini paylaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ