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AA
HABER GİRİŞ
27.05.2025 10:46
, 27.05.2025 10:47
SON GÜNCELLEME
27.05.2025 10:47
Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu açıklandı
İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024 Araştırması'na göre, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 651,6 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu oldu.
Ayrıntılar geliyor...
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