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Ekonomi
AA 27.05.2025 10:18

Altının gramı 4 bin 138 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 138 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 6 bin 810 liradan, Cumhuriyet altını ise 27 bin 110 liradan satılıyor

Altının gramı 4 bin 138 liradan işlem görüyor

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,4 azalışla 4 bin 186 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla yüzde 1,15 düşüşle 4 bin 138 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 810 liradan, Cumhuriyet altını 27 bin 110 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 1 değer kaybederek 3 bin 306 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ABD'nin değişken tarife politikaları ve bu politikaların küresel ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik belirsizliklerle varlık fiyatları karışık bir seyir izlerken, gözler ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) toplantı tutanaklarından alınacak sinyallere çevrildi.

ABD Başkanı Donald Trump, AB’ye 1 Haziran’da uygulanması planlanan yüzde 50 gümrük vergisini 9 Temmuz'a ertelediğini açıklamıştı.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın belirsiz politikalarının fiyatlamaları baskıladığını söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de dayanıklı mal siparişleri, New York Fed tüketici güven endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 300 dolar seviyesinin destek, 3 bin 360 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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