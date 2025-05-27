Çok Bulutlu 16.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 27.05.2025 09:13

EPDK kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Talep Tarafı Katılım Hizmeti kapsamında temel tüketim değerinden sapma tutarının hesaplanmasına yönelik usul ve esasları belirledi.

EPDK kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

EPDK'nin kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye (TEİAŞ) hizmet verecek toplayıcılar için, hizmet esnasında gerçekleşecek yük değişimlerinin ölçülmesi ve temel tüketimden sapma tutarlarının belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği kapsamında TEİAŞ'a hizmet veren toplayıcıların, saatlik tüketim programı bildirimleri ve gerçekleşen tüketim değerleri üzerinden izlenecek. Kritik saatlerde tüketim bildirimi zorunlu hale gelirken, Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) verileriyle bildirilen değerler arasındaki fark yüzde 15'i (aktivasyon saatlerinde yüzde 20'yi) aşarsa sapma tutarı hesaplanacak.

Toplayıcılar, yan hizmet anlaşması kapsamında hizmet sağladıkları tüketim tesislerinin verilerini günlük olarak TEİAŞ'a iletecek. TEİAŞ, hizmetin yerine getirilip getirilmediğini bu verilerle takip edecek ve gerektiğinde SCADA, OSOS, Yük Tevzi Bilgi Sistemi (YTBS) gibi sistem verilerini kullanacak.

Ayrıca, TEİAŞ'ın talep etmesine rağmen geçerli bir sebep sunmadan veri paylaşımı yapmayan toplayıcılar için, hesaplamalarda kapasite teklifi miktarı kadar sapma kabul edilecek. Hizmetin izlenmesine ilişkin sapma tutarına yapılacak itirazlar ve düzeltme işlemleri, Yan Hizmetler Yönetmeliği'ne uygun şekilde yürütülecek.

Öte yandan, 12 Ağustos 2021'de Kurul Kararı ile kabul edilen Talep Tarafı Yedeği Hizmeti kapsamında temel tüketim değerinden sapma tutarının belirlenmesi ve tüketim tesislerinin belgelendirilmesine ilişkin usul ve esasların yürürlükten kaldırılmasına karar verildi.

ETİKETLER
Enerji Piyasası EPDK Enerji Resmi Gazete
Sıradaki Haber
Bakan Şimşek, bugün KKTC'de resmi temaslarda bulunacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:11
İBB Başkanvekili Nuri Aslan hakkında soruşturma
11:13
6 Şubat depremlerinde yıkılan Ebrar Sitesi yeniden ayağa kalktı
11:11
Türkiye savunma sanayii teknolojilerini benimsedi
11:11
Trump'ın Harvard planı Belçika tahtının varisini de etkiliyor
11:03
Kuzey Kore, ABD'nin "Altın Kubbe" füze kalkanı planının "tehlikeli ve tehditkar" olduğunu açıkladı
11:01
Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ikisi çocuk 5 Filistinli öldü
Ardahan'daki mendereslerde ilkbahar güzelliği
Ardahan'daki mendereslerde ilkbahar güzelliği
FOTO FOKUS
Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta restorasyonu süren Tarihi Kapalı Çarşı'nın görüntülerini paylaştı
Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta restorasyonu süren Tarihi Kapalı Çarşı'nın görüntülerini paylaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ