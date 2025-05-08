Türkiye'nin 2053 hedefi: "kendi enerjisini üreten binalar"

Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından Balkan Kongre Merkezi'nde "Yeşil Enerji Çalıştayı" düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Murat Bayram, çalıştayda yaptığı sunumda, 2011 yılından itibaren binalarda tüketilen enerji miktarını sınırlandırarak, kullanılan yenilenebilir enerji kaynaklarının izlenebildiği "enerji kimlik belgesi" uygulamasının hayata geçtiğini hatırlattı.

Enerji kimlik belgesinin binanın enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma veya soğutma sistemlerinin verimiyle ilgili bilgileri içerdiğini belirten Bayram "Türkiye'de yaklaşık 1,5 milyon binamızın enerji kimlik belgesi var. Bu anlamda elimizde ciddi bir veri tabanımız var. Hedefleri koyarken elimizde çalıştığımız bir veri var. Hedeflerimizi yaptığımız çalışmalara göre koyuyoruz." dedi.

Bayram, enerji alanında sürdürülebilirliğin sağlanması için binaların kendi enerjilerini üretmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

"Binalarımızın yüzde 6,45'i yenilenebilir enerji kullanıyor"

Temel hedefin sıfır enerjili binalar olduğunu anlatan Bayram, şunları kaydetti:

"2000'li yıllara gelindiğinde bir binanın yıllık ortalama elektrik tüketimi ortalama 180 kilovat civarındaydı. Geldiğimiz nokta da 60-80 kilovat civarında. Bugün bizim binalarımızın yüzde 6,45'i yenilenebilir enerji kullanıyor. Bu rakam küçük gibi görünebilir ama çok önemli bir yerden buralara geldik. Artış trendimiz var. Hedefimiz 2053'te bina kendi enerjisini yerinde üretecek. Şebekeden yenilenebilir enerji almasını değil, yerinde yenilenebilir enerji üretmesini istiyoruz."

Bayram, günümüzde toplam inşaat alanı 2 bin metrekarenin üzerinde olan binaların yüzde 10 yenilenebilir enerji kullanım zorunluluğu olduğunu aksi takdirde yapı kullanım izin belgesi alamadığını sözlerine ekledi.