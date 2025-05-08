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Ekonomi
AA 08.05.2025 12:10

TKDK'den depremzede girişimcilere 200 milyon liralık destek

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) Hatay'da IPARD projelerinden yararlanan 60 girişimciye, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yatırımlarına devam edebilmeleri için 200 milyon liralık fark ödemesi yatırıldı.

TKDK'den depremzede girişimcilere 200 milyon liralık destek

TKDK, Hatay'da kurulduğu 2011'den bu yana üreticilerin bitkisel ürün, et, zanaatkarlık işletmeleri, arıcılık, süt işleme ve meyve-sebze kurutma tesisleri gibi farklı alanlardaki projelerine 2,5 milyar liralık hibe sağladı.

Desteklerle Avrupa Birliği standartlarında üretim tesisleri inşa eden girişimciler, daha modern koşullarda tarım, turizm ve hayvancılık yapma imkanına kavuştu.

Kentte geçen yıl, Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamındaki 43 projeye 910 milyon liralık destek sağlayan TKDK, nisan başında açılan ilanla yeni proje kabullerine başladı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Kahramanmaraş, Malatya ve Hatay'da başlatılan IPARD projelerinin hibe tutarlarında fiyat farkı uygulaması da afetzede girişimcilerin elini rahatlattı.

Bu kapsamda yatırımlarını sürdürebilmeleri için kentteki 60 girişimcinin proje tutarlarına yüzde 53,5 oranında fark ödemesi yapıldı ve depremden itibaren 200 milyon lira ilave destek sağlandı.

"Yatırımcılar inşaatlarını hızla bitirmiş oldular"

TKDK İl Koordinatörü Savaş Özgürsoy, 37 kişilik ekiple Hatay, Osmaniye ve Kilis'te çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Özgürsoy, geçen yıl onaylanan projelerinin bazılarının inşaat bazılarının da tamamlanma aşamasında olduğunu belirterek, yatırımların yakından takip edildiğini anlattı.

Depremlerin üretimi olumsuz etkilediğini dile getiren Özgürsoy, şöyle konuştu:

"Yatırımı devam ederken depreme yakalanan yatırımcılarımız için ne yapabiliriz diye düşündük çünkü hayat devam ediyor, işletmelerin ayağa kalkması gerekiyor. Biz de hibe tutarlarına yüzde 53,5'lik fark ödemesi yaptık. Böylelikle 1 milyon lira hibe desteği vereceğimiz projeye 500 bin liradan fazla ilave destek vermiş olduk. Bu yatırımcıları çok rahatlattı ve inşaatlarını hızla bitirmiş oldular. Onlara büyük kolaylık oldu. Depremin yaralarının sarılması için fark ödemeleri ve yeni kaynaklarla elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Daha neler yapabiliriz diye de görüşmelerimiz devam ediyor."

Özgürsoy, yeni dönemdeki hibe desteklerine ilişkin duyuruların kurumun internet sitesinde paylaşıldığını kaydetti.

TKDK'den depremzede girişimcilere 200 milyon liralık destek

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6 Şubat Asrın Felaketi Deprem Hatay Hayvancılık Hibe Desteği IPARD Tarımsal Destek
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