Çok Bulutlu 24.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 08.05.2025 15:39

Merkez Bankası rezervleri 138 milyar 532 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 2 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 519 milyon dolar azalışla 138 milyar 532 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası rezervleri 138 milyar 532 milyon dolar oldu

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 673 milyon dolar azalışla 57 milyar 577 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 25 Nisan'da 59 milyar 250 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 845 milyon dolar düşüşle 81 milyar 800 milyon dolardan 80 milyar 955 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 2 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 519 milyon dolar azalışla 141 milyar 51 milyon dolardan 138 milyar 532 milyon dolara indi.

ETİKETLER
Merkez Bankası Dolar
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yapay zeka alanında girişim sermayesi fonu kuracağız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:49
Hafta sonu serin ve yağışlı hava geliyor
16:51
Kentsel Dönüşüm Komisyonu kurulacak
16:42
CHP’nin kurultay soruşturmasında Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı
16:30
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
16:23
TMO, buğday ve arpa alımlarına 12 Mayıs'ta başlayacak
16:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak Başbakanı Sudani'ye resmi karşılama
KKTC ve Türkiye'den ortak deprem tatbikatı
KKTC ve Türkiye'den ortak deprem tatbikatı
FOTO FOKUS
Başıboş sokak köpekleri bu kez koyunlara saldırdı
Başıboş sokak köpekleri bu kez koyunlara saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ