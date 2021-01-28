Geçen yıl aralık ayında Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ve Orta Koridor üzerinden Türkiye ile Çin arasında sefer yapan ihracat trenlerinin başarıyla işletilmesinin ardından, Türkiye ile Rusya arasında blok ihracat trenleri işletilecek.

Türkiye’den Rusya’ya gidecek olan ilk blok ihracat treni 4 bin 650 kilometre yolu 15 vagonuyla, 8 günde kat ederek Rusya’ya ulaşacak.

Rusya'ya gidecek ilk blok ihracat treni, yarın saat 10.00’da tarihi Ankara Garı’ndan uğurlanacak. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu da katılacak.

Trenle 15 konteyner içinde, Türkiye’de üretilen 3 bin 321 adet beyaz eşya taşınacak.

4 bin 650 kilometre yolu, 8 günde kat edecek

Ankara’dan yola çıkacak olan tren, Gürcistan-Azerbaycan’dan geçerek Rusya Federasyonundaki varış yeri olan Vorsıno’ya (Moskova) kadar yaklaşık 4 bin 650 kilometre yolu, 8 günde kat edecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Pandemi sürecinde ülkemizin ihracatını artırmaya yönelik çalışmaların en büyük destekçisi olan demiryolu taşımacılığının, Türkiye- Rusya aksında da başlatılması ile yepyeni bir döneme adım atıldı. Karayolu + demiryolu kombine taşımacılık ve kapıdan kapıya teslim modeli ile yapılacak olan Türkiye-Rusya arasındaki bu taşıma; ihracatçılarımıza önemli bir alternatif ile rekabette çok önemli yer tutan lojistik maliyetleri ve zaman unsuruna da önemli katkı sunacak” ifadelerini kullandı.

Türkiye-Çin yeni ihracat treni de aynı gün yola çıkıyor

Çin’in X’ian şehrine gidecek yeni ihracat treni de yine yarın Rusya ya gidecek blok ihracat trenin ardından hareket edecek.

Tren 8 bin 693 kilometre yol alıp, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin'e 12 günde ulaştıracak.

7 yılda demir yolu yatırımları yüzde 14 arttı

Çin ve Rusya İhracat trenleri ile ilgili değerlendirmede bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu son 7 yılda demir yolu yatırımlarının yüzde 14 arttığını belirtti.

Karaismailoğlu, "Güvenli, hızlı ve kolay ulaşımla ticaretin, üretimin ve ihracatın desteklenmesi hedefiyle bu yatırımları hayata geçiriyoruz. Demir yolunun yatırımlardaki payı 2013 yılında yüzde 33 iken, 2020 yılında bu oran yüzde 47‘ye çıkartıldı. 2020’de yüzde 47 olan demir yolu yatırım payı 2023 yılında yüzde 60 olacak" dedi.