Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 13:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye, 26 Ocak'ta uçuşlarda Avrupa'nın zirvesine çıktı
DHMİ, 26 Ocak Salı günü, Avrupa'da en yoğun hava seyrüsefer hizmeti veren merkezler arasında Türkiye'nin 1297 uçuşla birinci sırada yer aldığını açıkladı.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Twitter hesabından 26 Ocak Salı günkü Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerini paylaştı.
Keskin iletisinde, "EUROCONTROL ağında 26 Ocak Salı günü en yoğun hava seyrüsefer hizmeti veren merkezler arasında Hava Trafik Kontrol Merkezimiz 1297 uçuş ile ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'mız ise 425 uçuş ile en yoğun havalimanı oldu." ifadelerine yer verdi.
Etiketler: DHMİ
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