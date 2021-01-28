Tarım ve Orman Bakanlığının desteği, Malatya Valiliği, Yazıhan Belediyesi ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde tarıma elverişli olmayan arazide Topraksız Sera Organize Sanayi Bölgesi kurulması için iş makineleriyle altyapı çalışmalarına başlandı.

İlk etapta 25'er dönümlük 15 parselde toplam 375 dönümlük alanda üretim yapılması planlanan bölgeye, 700 dönüm alan tahsis edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, Yazıhan ilçesinin tarımsal potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi.

Yazıhan Ovası'nın Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle büyük ova ilan edildiğini anlatan Macit, "İklimsel anlamda Yazıhan çeşitli ürünlerin yetiştirilmesine elverişli. Yağışı az ancak sulama sorunu bulunmayan bir bölgemiz. Devlet Su İşlerinin yakın zamanda kullanıma sunduğu barajla 90 bin dönüm tarım arazisi kapalı sistemle suya kavuştu. 30 bin dönümün daha sulamaya açılmasıyla 120 bin dönümde sulu tarım yapılacak" dedi.

"Tarım ve istihdama katkı sağlayacak"

Müdürlük olarak çiftçilere çeşitli ürünlerin yetiştirilmesi noktasında eğitimler verdiklerin belirten Tahir Macit, şöyle konuştu:

"Malatya'da seracılık yaygınlaşmaya başladı. Bilindiği gibi ülkemizde seracılık daha çok sahil kesimlerinde yapılıyor. Yazıhan ilçemizde de son yıllarda seracılık yapılmaya başlandı. Hazineye ait tarıma elverişli olmayan alana Topraksız Sera Organize Sanayi Bölgesi kurulması için çalışmamızı bakanlığımıza gönderdik. Bakanlığımızın onayıyla faaliyete başladık, hiçbir işe yaramayan alanı tarımsal potansiyeli yüksek, verimli seralara dönüştüreceğiz. Kurulacak seralar tarım ve istihdama katkı sağlayacaktır."