Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 436,5 liradan işlem görüyor.

Dün yüzde 0,4 artışla 438,8 liradan günü tamamlayan gram altın, bugün düşüş eğiliminde hareket ediyor.

Gram altın, saat 11.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 436,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 714 lira, Cumhuriyet altını da 2.920 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 1.838 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin belirsizlikler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vakalar nedeniyle altının ons fiyatının yön arayışında olduğunu söyledi.

Yurt içinde, bugün altın fiyatlarının, gerileyen dolar kuruna paralel düşüş kaydettiğini ifade eden analistler, öğleden sonra ABD'de büyüme verisinin takip edileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların destek, 1.870 doların direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 436 lira 30 kuruşken satışı ise 436 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 709 lira satış fiyatı 714 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 28 Ocak güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.838,31 dolar

Satış: 1.838,50 dolar

Gram

Alış: 436,30 lira

Satış: 436,50 lira

Çeyrek

Alış: 709,57 lira

Satış: 714,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.893,00 lira

Satış: 2.920,00 lira