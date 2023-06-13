Türkiye'den Kuveyt'e Bayraktar TB2 ihracatı

Savunma sanayiinde yerli ve milli teknolojiler dünyada ses getirmeye devam ediyor.

Baykar tarafından üretilen yerli ve milli SİHA Bayraktar TB2'nin 30. ülkeye ihracatı gerçekleşti.

Baykar tarafından duyurulan süreçte, ABD'den, Avrupa'dan ve Çin'den firmaların da yer aldığı, kazananın Bayraktar TB2 olduğun belirtildi.

Kuveyt Devleti ile milli SİHA #BayraktarTB2 ihracatına dair yürüttüğümüz sözleşme sürecini başarıyla tamamladık.



Amerika, Avrupa ve Çinli firmaların da yer aldığı rekabete dayalı sürecin kazananı olan milli SİHA #BayraktarTB2, 2019'da çöl şartlarında 27 saat 3 dakika havada… https://t.co/9VP2p0cBza — BAYKAR (@BaykarTech) June 13, 2023

Çöl şartlarında 27 saat 3 dakika havada kalarak en uzun uçuş süresi rekorunu kıran Bayraktar TB2 artık Kuveyt semalarında da görev alacak.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Şu ana kadar 30 ülke ile ihracat sözleşmesine imza attığımız milli SİHA Bayraktar TB2'ler dost ve kardeş ülkelerin envanterlerinde huzur ve güvenliğin tesisi için görev yapmaya devam edecek" mesajını paylaştı.