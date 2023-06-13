İstanbul Avrupa'da en çok oyun anlaşması yapılan 2. şehir

Mobil oyunlar son yılların gözdesi. Sadece çocuklar ve gençler değil, yetişkinler de bu sektöre daha çok ilgi duymaya başladı. Gaming in Turkey’nin Türkiye Oyun Sektörü 2022 Raporu’na göre, yetişkinlerin yüzde 81'i mobil oyun oynuyor.

30-49 yaş arası daha çok oyun oynuyor

Türkiye'de mobil oyuncu sayısı 2021'de 40 milyonken, 2022'de 42 milyonu geçti.

Mobil oyuncuların yüzde 51'i erkek, yüzde 49'u ise kadın. Rapora göre oyuncuların yaş dağılımı ise şöyle:

14-29 yaş arası / Yüzde 37

30-49 yaş arası / Yüzde 44

50-65 yaş arası / Yüzde 19

[Grafik: TRT Haber] [Grafik: TRT Haber]

En sevilen oyun türleri

Türkiye'deki mobil oyuncuların en sevdiği tür, yüzde 54 ile geçen sene olduğu gibi puzzle ve kelime oyunları oldu.

Kart oyunları ise yüzde 52 ile ikinci sırada yer aldı. Onu, yüzde 46 ile aksiyon/macera, yüzde 38 ile spor/yarış, yüzde 24 ile nişancı oyunları takip etti.

Kişilerin oyun oynamayı tercih etme nedenleri ise şöyle sıralanıyor:

"Eğlenceli olması, rahatlık hissi/stresi azaltması, özgür hissettirmesi, ilerleme hissi ve arkadaşlık."

[Grafik: TRT Haber]

Yerli oyunların puanı daha yüksek

Uygulama mağazası Google Play'de 192 bin 25 oyun yayıncısı var. Bunların 2 bin 943’ünden fazlası Türk yayıncı.

Aynı zamanda 531 bin 946 oyun arasında Türk yayıncıların sunduğu 10 bin 893’ten fazla oyun bulunuyor. Bu sayı 2021’de 8 bin 890’dı.

Yerli yayıncıların mağazadaki oyunları, dünya ortalamasının üzerinde beğeni aldı. Türk yayıncıların oyunları 5 üzerinden 3,99 puan alırken, tüm mobil oyunların genel ortalama puanı ise 3,93 oldu.

[Grafik: TRT Haber]

Türk oyun sektörüne ne kadar yatırım yapıldı?

Oyun sektörü gün geçtikçe büyüyor. Hatta son yılların en çok yatırım alan sektörlerinden biri.

Türkiye, son yıllarda uluslararası listelerde zirveye çıkan oyunlarla dünyanın dört bir yanındaki oyunseverlere ulaşmayı başardı.

2022’de İstanbul, Londra’nın ardından Avrupa’da en çok oyun anlaşması yapılan şehir oldu. Dünya çapında ise 5. sırada yer aldı.

Türkiye içinde yerleşik olarak bulunan firmalar baz alınarak hesaplanan verilere göre, Türk oyun sektörüne yapılan yatırımlar ise şöyle:

2018 – 1,8 milyon $

2019 – 8,4 milyon $

2020 – 14,4 milyon $

2021 – 264,8 milyon $

2022 – 424,7 milyon $

Grafik: Hafize Yurt Ateş