Facebook bu kez 'iş ilanlarında cinsiyet ayrımcılığı' iddialarıyla dava dosyasında

İddialar, uluslararası kar amacı gütmeyen Global Witness tarafından yapılan araştırmaya dayanıyor ve Facebook'un reklam platformunun, 'cinsiyet klişelerine dayalı iş ilanlarıyla' kullanıcıları hedef aldığını gösteriyor.

Global Witness'ın Facebook'un Ad Manager platformundan edindiği verilere göre, örneğin tamirci pozisyonları için iş ilanları ezici bir çoğunlukla erkek kullanıcılara gösterilirken, okul öncesi öğretmenleri için reklamlar çoğunlukla kadın kullanıcılara gösteriliyor.

İnsan hakları grubu, Global Witness tarafından özel olarak CNN ile paylaşılan ek araştırma, bu algoritmik önyargının küresel bir sorun olduğunu öne sürüyor.

Global Witness'ın demokrasiye yönelik dijital tehditler konusundaki kampanya stratejisini yöneten Naomi Hirst, CNN'e verdiği demeçte, "Endişemiz, Facebook'un toplumda birlikte yaşadığımız önyargıları şiddetlendirmesi ve aslında işyerinde ilerleme ve eşitlik fırsatlarını gölgelemesidir." dedi.

Global Witness, kar amacı gütmeyen Bureau Clara Wichmann ve Fondation des Femmes ile ortaklaşa, Fransa ve Hollanda'daki insan hakları kuruluşlarına ve veri koruma yetkililerine, her iki ülkedeki araştırmalarına dayanarak Meta ile ilgili şikayette bulundu.

Gruplar, Meta'nın uygulamalarının ülkelerin insan hakları veya veri koruma yasalarını ihlal edip etmediğini araştırmaya çağırıyor.

Ajanslardan herhangi biri iddiaların doğrulandığını tespit ederse, Meta para cezaları, yaptırımlar veya ürününde daha fazla değişiklik yapması için baskı ile karşı karşıya kalabilir.