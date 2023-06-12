Çok Bulutlu 19.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
CNN International 12.06.2023 09:18

Almanya'daki genç erkeklerin üçte biri kadına şiddeti 'kabul edilebilir' buluyor

Cinsiyet eşitliği savunucuları arasında öfkeye neden olan yeni bir araştırmaya göre, Almanya'daki genç erkeklerin üçte biri kadına yönelik şiddeti kabul edilebilir buluyor.

Almanya'daki genç erkeklerin üçte biri kadına şiddeti 'kabul edilebilir' buluyor

Çocuklara yardım kuruluşu Plan International Germany tarafından yaptırılan anketin bulguları bölgesel gazete Westdeutsche Allgemeine Zeitung'da yayınlandı.

İnternet üzerinden gerçekleştirilen araştırma için Almanya genelinde 18-35 yaş arası bin erkek ve bin kadından oluşan bir gruba erkeklik konusundaki görüşleri soruldu.

Bu yaş grubundaki erkeklerin yüzde 34'ü geçmişte kadın partnerlerine "onlara saygı aşılamak" için şiddet uyguladığını itiraf etti.

Yüzde 33'ü eşleriyle tartışırken ara sıra "ellerinin kalkmasının" kabul edilebilir olduğunu düşündüklerini söyledi.

Mağduru suçlama ve çifte standart konusundaki tutumları araştıran anket, erkeklerin yüzde 50'sinin çok sayıda cinsel partneri olan bir kadınla ilişki istemeyeceklerini söylerken, görüşülen kadınların yüzde 20'sinin bu ifadeye katıldığını ortaya çıkardı.

Anket ayrıca, bir ilişkideki beklentilerin erkekler ve kadınlar arasında büyük farklılıklar gösterdiğini ortaya koydu.

Erkeklerin yüzde 52'si "evin geçimini sağlayan - ev hanımı modeli" şeklinde bir ilişki istiyordu.

Almanya Federal Kriminal Polisinin (BKA) verilerine göre, 2021'de Almanya'da 115 bin kadın partner şiddetinin kurbanı oldu.

BKA'nın verilerine göre, Almanya aynı zamanda Avrupa'daki en yüksek kadın cinayeti oranlarından birine sahip.


 

ETİKETLER
Almanya Kadına Şiddet
Sıradaki Haber
Filipinler'de yanardağ endişesi: Binlerce kişi tahliye edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:06
Fed'in, haziran toplantısında faiz artırımını pas geçmesi bekleniyor
11:02
Öğretmenlerle istişare günü düzenlenecek
11:02
Thodex davası başladı: Özer'in savunma yapması bekleniyor
10:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tokayev'e taziye telefonu
10:56
İyi Parti kurucusu Ahat Andican partisinden istifa etti
10:43
Ağrı’da başına kurşun isabet eden kişi Ankara'ya gönderildi
Başakşehir'de fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor
Başakşehir'de fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor
FOTO FOKUS
ABD'de tanker kazası sonucu üst geçit çöktü
ABD'de tanker kazası sonucu üst geçit çöktü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ