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Dünya
Reuters 12.06.2023 08:34

Güney Kore'de gökdelene halatsız tırmanan adam gözaltına alındı

Güney Kore'de, dünyanın 6'ncı en uzun binasına halat kullanmadan tırmanan İngiliz tırmanıcı gözaltına alındı.

Güney Kore'de gökdelene halatsız tırmanan adam gözaltına alındı
[Fotograf: Reuters]

Songpa İtfaiyesi tarafından yayınlanan bir videoda, adamın 123 katlı Lotte World Tower'ın cephesine çıplak elleriyle tırmandığı görüldü.

24 yaşındaki İngiliz, 73'üncü kattayken bakım-onarım kızağıyla binanın içine alındı.

Tırmanıcıyı sorgulamak üzere gözaltına alan polis, konuya ilişkin açıklama yapmadı.

The Chosun Ilbo gazetesi, söz konusu kişinin George King-Thompson olduğunu bildirirken İngiliz medyası, Thompson'ın 2019'da Londra'daki Shard binasına tırmandığı için tutuklanıp hapse atıldığını bildirdi.

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