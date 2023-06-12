Güney Kore'de gökdelene halatsız tırmanan adam gözaltına alındı

Songpa İtfaiyesi tarafından yayınlanan bir videoda, adamın 123 katlı Lotte World Tower'ın cephesine çıplak elleriyle tırmandığı görüldü.
24 yaşındaki İngiliz, 73'üncü kattayken bakım-onarım kızağıyla binanın içine alındı.
Tırmanıcıyı sorgulamak üzere gözaltına alan polis, konuya ilişkin açıklama yapmadı.
The Chosun Ilbo gazetesi, söz konusu kişinin George King-Thompson olduğunu bildirirken İngiliz medyası, Thompson'ın 2019'da Londra'daki Shard binasına tırmandığı için tutuklanıp hapse atıldığını bildirdi.