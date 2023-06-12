Parçalı Bulutlu 18.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.06.2023 08:15

Nijerya ordusunun hava operasyonunda çok sayıda terörist öldürüldü

Nijerya ordusu, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'a karşı düzenlediği hava operasyonunda çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi.

Nijerya ordusunun hava operasyonunda çok sayıda terörist öldürüldü
[Fotograf: TRT Haber]

İstihbarat yetkilisi Zagazola Makama, yaptığı açıklamada, ordunun Borno eyaletine bağlı Gwoza bölgesinde Boko Haram'a karşı hava operasyonu düzenlediğini belirtti.

Operasyonda aralarında örgütün elebaşlarının da bulunduğu çok sayıda teröristin öldürüldüğünü kaydeden Makama, çok sayıda teröristin ise yaralı kaçtığını aktardı.

Makama, operasyonlarda teröristlerin sığınakları ve kamplarının imha edildiğini ifade etti.

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Komutanı Korgeneral İsiaka Oladayo Amao, terörle mücadele kapsamında "Warun III Operasyonu"nu başlatmıştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştiren terör örgütünün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında da en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

ETİKETLER
Nijerya
Sıradaki Haber
Irak Meclisi 3 yıllık bütçeyi onayladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:06
Bursa'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
08:59
MEB Görevde Yükselme Sınavı'na girecek adaylardan ücret alınmayacak
09:04
NASA'dan "Ay'da yaşam olabilir" açıklaması
08:42
Güney Kore'de gökdelene halatsız tırmanan adam gözaltına alındı
08:19
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancı saldırısı: 7 sivil öldü
08:15
Irak Meclisi 3 yıllık bütçeyi onayladı
Meteoroloji'den 26 ile sarı uyarı: Su baskınlarına dikkat
Meteoroloji'den 26 ile sarı uyarı: Su baskınlarına dikkat
FOTO FOKUS
Ankara'da metroyu su bastı: O anlar kamerada
Ankara'da metroyu su bastı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ