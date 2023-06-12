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Dünya
AA 12.06.2023 07:15

ABD'de tanker kazası sonucu üst geçit çöktü

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde üst geçide çarpan tankerin yanması sonucu, ülkedeki en önemli otoyollardan biri olan I-95 çift yönlü trafiğe kapatıldı.

ABD'de tanker kazası sonucu üst geçit çöktü
[Fotograf: AP]

New York ile başkent Washington arasındaki ana bağlantıyı oluşturan I-95 otoyolunun Philadelphia kenti kesimindeki üst geçit, kaza yapan tankerin yanması sonucu çöktü.

Philadelphia polisi, basın açıklamasında "yanıcı madde yüklü tankerin uzun süre yandığı", açığa çıkan ısının üst geçidin çelik yapısına zarar vererek çökmesine sebep olduğu bilgisini paylaştı.

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

Tankerden alevlerin yükselmesi sonucu otoyolun iki yönü de yaklaşık 3,5 kilometre boyunca trafiğe kapatılırken, eyaletler arası bağlantı yolunda uzun kuyruklar oluştu.

Ölü ya da yaralının olmadığı olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

Biden bilgilendirildi

Beyaz Saray basın sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD'nin başkenti Washington'a yaklaşık 2 buçuk saat uzaklıktaki kaza sonrası Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Başkan Joe Biden'a olayla ilgili brifing verildiğini belirtti.

Jean-Pierre, "Başkan'a çöküş hakkında bilgi verildi ve Beyaz Saray yetkilileri yardım teklif etmek için Vali (Josh) Shapiro ve Belediye Başkanı (Jim) Kenney'nin ofisleriyle temasa geçti." ifadesini kullandı.

ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg de Pennsylvania Valisi Shapiro ve Federal Otoyol İdaresi yöneticileriyle temas halinde olduğunu bildirdi.

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