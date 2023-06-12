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Dünya
AA 12.06.2023 06:57

Avustralya'daki otobüs kazası: 10 ölü

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde meydana gelen otobüs kazasında 10 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Avustralya'daki otobüs kazası: 10 ölü
[Fotograf: Reuters]

Avustralya basınının emniyet yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Yeni Güney Galler eyaletinde, düğünden dönenleri taşıyan bir otobüs, dönel kavşakta kaza yaptı.

Yetkililer ilk belirlemelere göre, kazada 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını ifade etti.

Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını kaydeden yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini söyledi.

39 yolcunun bulunduğu otobüsün sürücüsünün de yaralı olduğunu aktaran yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Söz konusu kaza Avustralya'da uzun yıllardır yaşanan ölümcül kaza olarak kayda geçti.

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