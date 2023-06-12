Sudan'daki çatışmalar devam ediyor

Görgü tanıklarına göre, Hartum'da ağır ve hafif silahların, savaş uçaklarının ve tankların kullanıldığı şiddetli çatışmalar yaşandı.

Hartum'un batısındaki Gabe Caddesi, doğudaki Hac Yusuf Mahallesi, kuzeydeki Bahri kenti gibi farklı noktalar, büyük çatışmalara sahne oldu.

Bunun yanı sıra ülkenin batı komşusu Çad sınırındaki Cuneyne şehrinde de yüzlerce kişinin ölmesine ve yaralanmasına yol açan saldırılar gerçekleşti.

"Cuneyne şehri, hayalet şehre dönüştü"

Sudan Doktorlar Sendikasından yapılan açıklamada, "Sağlık sistemi ve kamu hizmetlerinin çökmesi, insani yardım kuruluşlarının hizmetlerini sürdürememesi nedeniyle Cuneyne şehri, ölüm kokusundan başka bir şey olmayan bir hayalet şehre dönüştü." ifadeleri kullandı.

Öte yandan ülkenin güneyindeki Kuzey Kurdufan eyaletine bağlı merkezi Ubeyd şehrindeki insanların, HDK tarafından kuşatma altında kalması nedeniyle ağır insani koşullardan muzdarip oldukları bilgisi verildi.

Görgü tanıkları, şehrin sürekli elektrik ve su kesintilerinden, gıda sıkıntısından kötü durumda olduğuna dikkati çekerek, hastaların yerde yattığı şehrin hastanesinde ciddi bir tıbbi personel ve ilaç eksikliği bulunduğuna değindi.

Suudi Arabistan ve ABD'nin ara bulucuğu ile 10 Haziran yerel saatle 06.00'da yürürlüğe giren 24 saatlik ateşkes, dün sabah sona ermişti.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK), 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK’nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 850 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 bin 500 kişinin yaralandığını bildirmişti.