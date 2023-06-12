Güney Kore'nin Pekin Büyükelçisi, Çin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Xinhua'nın haberinde, Çin'in Seul Büyükelçisi Şing Hayming'in Güney Kore'nin ana muhalefet lideri Lee Jae-myung ile görüşmesinde, Seul-Washington ilişkileriyle ilgili değerlendirmeleri nedeniyle 9 Haziran'da Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı anımsatıldı.

Habere göre, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Nong Rong, bu konuyla ilgili duyulan rahatsızlığı ve memnuniyetsizliği Büyükelçi Chung'a iletti.

Bakan Yardımcısı Nong, Çin'in Seul Büyükelçisi Şing'in kapsamlı irtibatlarının olmasının ve Güney Kore'de her kesimden insanla görüş alışverişinde bulunmasının, uzlaşı, işbirliğini geliştirme, Çin-Güney Kore ilişkilerini sürdürmek ve ilerletmek için görevi olduğunu ifade etti.

Nong, Güney Kore'nin iki ülke arasındaki ilişkilerdeki mevcut sorunlarını düşünüp ciddiye alacağını, Çin ile Güney Kore arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasına ilişkin ortak bildirinin ruhuna ciddiyetle sadık kalacağını, ikili ilişkilerin istikrarlı ve sağlıklı bir şekilde gelişmesi için olumlu girişimlerde bulunmakta Çin ile çalışacağını umduklarını iletti.

Güney Kore, Çin Büyükelçisini Dışişlerine çağırmıştı

Çin'in Seul Büyükelçisi Şing Hayming, Güney Kore'nin ana muhalefet lideri Lee Jae-myung ile yaptığı görüşmede, Güney Kore'nin ABD ile artan diyaloğundan "oldukça rahatsız" olduğunu belirtmesi ve hükümeti "ABD ile aşırı yakınlaşmakla" suçlaması üzerine 9 Haziran'da Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

"Anlamsız ve kışkırtıcı" açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı belirtilen Şing'den, "diplomatik protokollere uyması ve ülkenin içişlerine karışmamasının" istendiği aktarılmıştı.

Muhalefet lideri Lee ile görüşmesinde Şing, Güney Kore ve Çin'in ikili ilişkileri söz konusu olduğunda zaman zaman çıkmazlara girildiğini belirterek, Seul yönetimine ABD'nin Tayvan meselesindeki tutumunun aksine hareket edip "tek Çin" ilkesine katkıda bulunması için çağrı yapmıştı.

Şing, ABD'nin Çin'e baskısını artırmasını Güney Kore-Çin ilişkilerini "zora sokacak" bir dış etken olarak nitelemişti.

Artan baskılar sonucu "ABD'nin kazanacağı, Çin'in de kaybedeceğine dair iddiaya girmenin" yanlış bir değerlendirme olacağını söyleyen Şing, "her zaman her şeyin ABD lehinde yürümeyeceğini" ifade etmişti.

Güney Kore'nin, bu yılın ilk 2 ayında Çin ile ikili ticaretinde 5,1 milyar dolar açık vermesine atıfta bulunan Şing, ticaret açığının Güney Kore hükümetinin "Çin pazarına daha az önem verme" politikasıyla ilişkilendirilebileceğini kaydetmişti.

Çin hükümetinin söz konusu ticaret açığını Güney Kore ile ilişkileri ciddiye aldığı için yakından takip ettiğini aktaran Şing, yaşanan açığı "Güney Kore'nin Çin pazarından çıkması için sarf edilen bir efor" olarak değerlendirmişti.

Büyükelçi, Güney Kore'nin ülkesiyle iyi geçinmesi durumunda Çin'in ekonomik büyümesinden faydalanabileceğini söylemişti.