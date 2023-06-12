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Dünya
İHA 12.06.2023 07:54

Rusya ile Ukrayna arasında 189 esir takas edildi

Rusya ile Ukrayna arasında yapılan son esir takasında 189 asker evlerine döndü.

Rusya ile Ukrayna arasında 189 esir takas edildi
[Fotograf: İHA]

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak yaptığı açıklamada, Ukraynalı 95 askerin Rusya’dan geri alındığını duyurdu.

Yermak, "95 insanımızı evlerine geri getiriyoruz. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, 'Herkesi geri getirme' görevini yerine getirmeye çalışıyoruz. 7 gün 24 saat boyunca çalışan Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Karargahı'na minnettarız." dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Müzakere süreci sonucunda, esir düşen ve ölüm tehlikesi altında olan 94 Rus askeri, Kiev rejimi tarafından kontrol edilen topraklardan geri getirildi. Serbest bırakılanlara gerekli tıbbi ve psikolojik destek sağlanacak." ifadeleri kullanıldı. 

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