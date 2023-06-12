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Dünya
BBC 12.06.2023 09:07

Filipinler'de yanardağ endişesi: Binlerce kişi tahliye edildi

Filipinler'deki Mayon Yanardağı'nın lav püskürtmesi nedeniyle yaklaşık 13 bin kişi, volkan civarından tahliye edildi.

Filipinler'de yanardağ endişesi: Binlerce kişi tahliye edildi

Volkan civarındaki "kalıcı tehlikeli" bölgede veya 6 kilometreye kadar mesafede bulunanlar sığınaklara taşındı.

Mayon Yanardağı geçen hafta lav püskürtmeye başlamıştı. Ancak tahliyeler, volkanın yoğun lav püskürtmesinin akabinde yapıldı.

Ülkenin baş volkanbilimcisi Teresito Bacolcol, yanardağın durumuna göre daha fazla kişinin tahliye edilebileceğini söyledi.

Bacolcol, lavdan daha hızlı hareket eden volkanik gazlar ile kayalara dikkat çekti.

Bicol yarımadasında bulunan Mayon Yanardağı, ülkenin en aktif volkanları arasında yer alıyor.

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