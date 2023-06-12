Fransa'da 11 yaşındaki kız, silahla vurularak öldürüldü

Brittany'nin Saint-Herbot köyündeki saldırıda kızın babası ve annesi de yaralandı, sekiz yaşındaki kız kardeşi ise yara almadan kurtuldu.

Yaklaşık beş yıldır köyde yaşayan Thornon ailesi, Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında bahçelerinde mangal yaparken, bir adam birkaç el ateş etti.

11 yaşındaki Solenne Thornon hemen öldürülürken, 52 yaşındaki babası Adrien başından vuruldu.

Savcı Carine Halley, 49 yaşındaki anne Rachel'ın sırtından ve başından vurulduğunu, ancak tehlikeyi atlattığını söyledi.

Halley, aynı köyde yaşayan 71 yaşındaki Hollandalı bir kişinin silahlı saldırılarla ilgili olarak gözaltına alındığını söyledi.

Fransız basını, İngiliz aile ile komşuları arasında bir arsa yüzünden anlaşmazlık çıktığını bildirdi.

Çocuğun öldürülmesi ve cinayete teşebbüsten soruşturma başlatıldı.

Halley, ilk kanıtların şüphelinin "silahla aniden ortaya çıktığını ve kurbanlara doğru birkaç kez ateş ettiğini" gösterdiğini söyledi.

"Bu trajedinin nedenleri henüz bilinmiyor. İki komşu arasında birkaç yıldır iki mülkün bitişiğindeki bir arazi parçası nedeniyle bir anlaşmazlık olduğu anlaşılıyor” dedi.