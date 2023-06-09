Elon Musk’ın Ekim 2022’de Twitter’ı 44 Milyar dolara satın almasının ardından, milyonlarca kullanıcıya sahip platformda değişim süreci başladı. Musk’ın İlk işi çok sayıda çalışanı işten çıkartmak oldu. Ardından kullanıcılara “Nerede eski Twitter” dedirten değişiklikler peş peşe geldi.

Twitter’da neler değişti?

İşten çıkartmalardan sonra gelen ilk ve en büyük değişimlerden biri mavi tikle ilgiliydi. Sadece resmi kurum, kuruluş ve onaylanan kişilere verilen ve bu hesapların paylaşımlarında önemli bir güven unsuru yaratan mavi tik özelliğinin satın alınabilir olması için çalışmalar başladı.

Bu değişim kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılansa da Musk bildiğini okudu. Twitter Blue ve beraberindeki çok sayıda yeni özellik peş peşe hayatımıza girdi.

Twitter Blue ile birlikte altın sarısı ve gri renk tikler de hayatımıza girdi.

Tweetler düzenlenebilir oldu.

Twitter Blue satın alanlar için karakter sınırı 4 bine çıkarıldı.

Satın almayan ama eskiden doğrulanmış hesapların mavi tikleri kaldırıldı.

Platformda yapılan değişiklikler bunlarla da sınırlı kalmadı.

Twitter logosu bir süreliğine Elon Musk’ın yatırımcısı olduğu coin logosu ile değiştirildi.

Twitter Blue aboneleri için karakter sınırı yeniden artırıldı ve 10 bine çıkarıldı, italik ve kalın metin özelliği geldi.

Video yükleme süresi Twitter Blue aboneleri için 2 saate çıkarıldı.

Özetle Twitter artık eski Twitter değil.

Alternatif bir platforma geçiş yapar mısınız?

Kullanıcılar için alışkanlıklardan vazgeçmek kolay olmasa da Musk’ın Twitter’da 1 yılı dolmadan yaptığı bu değişikliklerden duyulan rahatsızlık alternatif uygulamalar için fırsata dönüşebilir.

Pek çok firmanın, Twitter benzeri yeni uygulamalar üzerinde çalışıldığı son günlerde yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Özellikle Meta'nın sahip olduğu Instagram'ın Twitter'a rakip olabileceği konuşuluyor.

Hala milyonlarca kullanıcıya sahip Twitter’ın değişimler sonrasındaki akıbetini zaman, kullanıcıların yönelimini ise alternatif uygulamalar belirleyecek.

