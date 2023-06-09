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Dünya
The Guardian 09.06.2023 07:18

Meta'dan Whatsapp ve Instagram'a yapay zeka güncellemesi

Facebook'un çatı şirketi Meta, aylardır süren mali krizin ardından şirket içi düzenlenen bir toplantıda yapay zeka odaklı yeni araçları duyurdu.

Meta'dan Whatsapp ve Instagram'a yapay zeka güncellemesi

New York Times'a konuşan şirket çalışanları, Messenger ve WhatsApp için ChatGPT benzeri sohbet botları da dahil olmak üzere, geliştirilen yeni ürünlere göz atıldığını söyledi.

Şirketin Menlo Park'taki genel merkezinde gerçekleştirilen  toplantıda, Baş Teknoloji Sorumlusu Andrew Bosworth, Ürün Sorumlusu Chris Cox ve kurucu ile CEO Mark Zuckerberg'in yeni projelerle ilgili yorumlarını aldı. 

Bir şirket sözcüsü, Meta'nın, kullanıcı fotoğraflarını metin istemleri aracılığıyla değiştirebilen ve mesajlaşma hizmetleri için emoji çıkartmaları oluşturabilen yeni bir Instagram özelliği de olduğunu söyledi.

Duyurular, son aylarda on binlerce işçiyi işten çıkaran ve 2022'de değerinden 80 milyar dolar silinen Meta için zorlu birkaç yılın ardından geldi.

Şirket, tüm ağırlığını sosyal medyadan sanal gerçeklik projesi olan Metaverse'e döndürmek için iddialı bir plan başlattıktan sonra kimlik kriziyle mücadele ediyor.

Meta, meta evrenini geliştirmek için yılda 10 milyar dolardan fazla ayırarak mücadele etmeye devam ederken, Google, Microsoft ve Snapchat gibi rakipleri, üretken yapay zeka ürünlerinin piyasaya sürerek, yatırımcıların daha fazla dikkatini çekti.

ETİKETLER
ChatGPT Facebook Instagram Meta WhatsApp Yapay Zeka
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