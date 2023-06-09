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Dünya
BBC 09.06.2023 06:51

El Nino başladı, 2024'te sıcaklık rekoru kırılabilir

El Nino olarak bilinen ve gezegenin 1-2 yıllığına ısınmasına yol açan hava olayı Pasifik Okyanusu’nda başladı.

El Nino başladı, 2024'te sıcaklık rekoru kırılabilir

ABD’li bilim insanları, El Nino nedeniyle önümüzdeki yılda sıcaklık rekoru kırılmasını bekliyor.

Uzmanlar, küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefinin de 2024’te El Nino etkisiyle aşılabileceğinden endişeli.

Şimdilik El Nino’nun 2024 baharına kadar etkin olması ve sonrasında yavaş yavaş etkisini yitirmesi bekleniyor.

El Nino nedeniyle Avustralya’da kuraklık, ABD’nin güneyinde daha yoğun yağmur, Hindistan’da ise muson yağmurlarında azalış ihtimali öne çıkıyor.

İngiltere Meteoroloji Ofisi Uzun Vadeli Tahminler Müdürü Adam Scaife “El Nino güçleniyor. Birkaç aydır geleceğinin işaretlerini görüyorduk. Bu yılın sonunda etkisinin zirveye ulaşacağını düşünüyoruz. Bu nedenle 2024’ün küresel sıcaklık rekorunu kırması olası.” dedi.

El Nino bu kez rekorla gelebilir

El Nino, küresel iklimde en büyük değişimi yaratan hava olayı olarak biliniyor.

Bilim insanları bu seferki El Nino’nun, yıl sonu itibarıyla ortalama bir El Nino’nun gücünü aşma olasılığının yüzde 84 olduğunu hesaplıyor.

Okyanus suyundaki ısınmanın 2 dereceyi aşarak “Süper El Nino” kategorisine girme ihtimali ise yüzde 25.

El Nino’nun etkisi birkaç ay gecikmeli de olsa tüm dünyada hissediliyor.

Bu iklim olayı genellikle Afrika’daki kuraklığı da artırıyor.

Geçmişe baktığımızda, önümüzde büyük bir insani ve ekonomik kayıp olacağını öngörebiliyoruz.

1997-98’deki güçlü El Nino 5 trilyon dolarlık hasara yol açmış, 23 bin kişi de fırtına ve sellerde hayatını kaybetmişti.

Bu seferki El Nino nedeniyle 2024’ün, 2016’daki en sıcak yıl rekorunu da kırması bekleniyor.

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