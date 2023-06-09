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Dünya
AA 09.06.2023 06:43

İngiltere Başbakanı Sunak yapay zekanın risklerine karşı harekete geçilmesini istedi

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, yapay zekanın oluşturabileceği tehlikelere işaret ederek bu konuda acilen harekete geçilmesi gerektiğini ifade etti.

İngiltere Başbakanı Sunak yapay zekanın risklerine karşı harekete geçilmesini istedi

Sunak ve ABD Başkanı Joe Biden, ikili görüşmelerinin ardından Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.

İki ülke olarak yeni zorluklarla karşı karşıya olduklarını söyleyen Sunak, en yüksek önceliklerinin "ulusal güvenlik" olduğunu kaydetti.

Sunak, ekonomik güvenliğin de önemine vurgu yaparak, "Çin ve Rusya gibi ülkeler (ticari) açıklığımızı manipüle etmeye ve sömürmeye, fikri mülkiyetimizi çalmaya, teknolojiyi otoriter amaçlar için kullanmaya veya enerji gibi önemli kaynakları geri çekmeye istekli. Başarılı olamayacaklar." şeklinde konuştu.

Yapay zeka konusu

Bugün duyurdukları Atlantik Deklarasyonu anlaşmasının sunacağı ekonomik katkılardan bahseden Sunak, yapay zeka konusuna değindi ve İngiltere'nin yapay zeka güvenliği konusundaki ilk küresel zirveye ev sahipliği yapacağını ifade etti.

Yapay zekanın toplumsal ve ekonomik açıdan fırsatlar sunabileceğini ifade eden Sunak, "Bununla birlikte, liderler olarak bizlerin farkında olmamız ve riskleri azaltmak için gerekli önlemleri almamız gereken çok gerçek riskler oluşturduğu da açık." değerlendirmesinde bulundu.

Sunak teknolojik değişimin hızına işaret ederek yapay zeka konusunun ele alınmasının aciliyet gerektirdiğini vurguladı.

Ukrayna'ya destek devam edecek

Sunak, Ukrayna'ya destek vermekten gurur duyduklarını belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ittifakın pes edeceğine dair düşüncelerinde yanıldığını söyledi.

"Hiçbir yere gitmiyoruz. Ne kadar sürerse sürsün burada olacağız." diyen Sunak, Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

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