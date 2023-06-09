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Dünya
AA 09.06.2023 06:38

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile İsrail Başbakanı Netanyahu telefon görüşmesi yaptı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile İsrail Başbakanı Netanyahu telefon görüşmesi yaptı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller tarafından yapılan yazılı açıklamada, ikili görüşmede ortak çıkarların ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, “Bakan ve Başbakan, bölge ülkeleri ile normalleşme yoluyla İsrail'in Orta Doğu'ya entegrasyonunu genişletmek ve derinleştirmek de dahil olmak üzere karşılıklı çıkar alanlarını tartıştı.” ifadesine yer verildi.

Blinken’in, iki devletli çözüm umutlarını baltalayan önlemlerden kaçınmak için Akabe ve Şarm El-Şeyh'teki bölgesel toplantılarda verilen taahhütlerin yerine getirilmesi gerektiğini belirttiği açıklamada ayrıca, İran'ın oluşturduğu tehdit gibi daha geniş bölgesel zorluklar ile ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan bağlılığının ele alındığı ifade edildi.

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