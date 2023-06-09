Çok Bulutlu 17ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.06.2023 06:33

Donald Trump, "gizli belgelerle" ilgili aleyhinde iddianame hazırlandığını söyledi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki malikanesinden çıkan "gizli belgeler" soruşturması kapsamında aleyhine iddianame hazırlandığını bildirdi.

Donald Trump, "gizli belgelerle" ilgili aleyhinde iddianame hazırlandığını söyledi

Trump, kendi sosyal medya sitesi TruthSocial'da yaptığı paylaşımda, "gizli belgelerle" ilgili hakkında iddianame hazırlandığını duyurdu.

"Yozlaşmış (Joe) Biden yönetimi, avukatlarıma aleyhime iddianame hazırlandığını bildirdi." diyen Trump, Başkan Biden'ın evinde, bir üniversitedeki ofisinde ve garajında çıkan "gizli belgeleri" hatırlattı.

Gelecek salı günü yerel saatle 15.00'te Miami'deki federal adliyeye çağrıldığını belirten Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin tarihindeki herhangi bir görevdeki başkandan çok daha fazla oy alan ve şu anda 2024 başkanlık seçimleri için yapılan anketlerde hem Demokrat hem de diğer tüm adaylardan açık ara önde olan eski bir ABD Başkanı'nın başına böyle bir şeyin gelebileceğini asla düşünmemiştim. Ben masum bir adamım!"

Trump, bugünü ABD için "kara bir gün" şeklinde nitelerken, kendisine hangi suçlamaların yöneltildiğine ilişkin bilgi paylaşmadı.

Trump'ın malikanesinden çıkan gizli belgeler

Trump'ın Florida'daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında "gizli belgeler" soruşturması için FBI ajanları tarafından basılarak aranmıştı.

Baskını ve hakkında devam eden soruşturmaları "siyasi" olarak niteleyen Trump, özellikle Mar-a-Lago'dan alınan belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu.

Trump hakkındaki yürütülen "gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına, özel yetkili uzman olarak atanan eski başsavcı Jack Smith başkanlık ediyor.

Donald Trump, 4 Nisan'da, 2016 başkanlık seçimleri sırasında bir kadına "sus payı" ödediği yönünde kendine yöneltilen cezai suçlamalar kapsamında Manhattan Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı. Trump, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

ETİKETLER
Donald Trump ABD
Sıradaki Haber
Küba, Çin'in ABD'yi izlemek için ülkesinde üs kuracağı iddiasını yalanladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:40
Aybüke Öğretmen'siz 6 yıl geride kaldı
07:31
Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 37 hava aracı ve 5 gemi tespit edildi
07:30
Meta'dan Whatsapp ve Instagram'a yapay zeka güncellemesi
07:35
10 yaşındaki kız çocuğu soğuk dağda kayboldu, yalnız başına hayatta kaldı
06:54
El Nino başladı, 2024'te sıcaklık rekoru kırılabilir
06:50
İzmir'de ilk hac kafilesi yola çıktı
24 kente "sarı" uyarı: Sağanak bekleniyor
24 kente "sarı" uyarı: Sağanak bekleniyor
FOTO FOKUS
Köpek balığı saldırısına uğrayan Rus turist öldü
Köpek balığı saldırısına uğrayan Rus turist öldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ