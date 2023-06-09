Beyaz Saray: Çin'in ABD'yi izlemek için Küba'da üs kuracağı iddiası doğru değil

Kirby, katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı.

Çin'in, ABD ile ilgili casusluk faaliyetleri yürütebilmek için Küba'da üs kurmak üzere Havana yönetimiyle prensipte anlaştığına ilişkin Amerikan basınında çıkan haberleri gördüklerini söyleyen Kirby, "Bu doğru değil" dedi.

Kirby, Çin'in ABD'nin bulunduğu bölgedeki nüfuz faaliyetlerini yakından izlediklerini söyleyerek, bu kapsamdaki potansiyel tehditleri azaltmak için adımlar atmaya devam edeceklerini ifade etti.

Diğer yandan Çin ile iletişim kanallarını açık tutmak istedikleri bilgisini veren Kirby, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Pekin ziyaretini gerçekleştirebileceğini umduklarını ve bunun olmasını istediklerini söyledi.

Ukrayna'daki durum

Kirby, son zamanlarda Ukrayna'da çatışmaların arttığını ifade ederek, Ukraynalıların gerçekleştirmeyi planladıkları operasyonlarla ilgili kendilerinin yorum yapmasının doğru olacağını kaydetti.

Gelecek haftalarda çatışmaların daha yoğun olabileceğini ifade eden Kirby, ABD'nin NATO müttefikleriyle Ukrayna'ya ihtiyaç duydukları desteği vermeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Kirby, Ukrayna'daki savaşla ilgili iki tarafında müzakereye oturmaya hazır olmadığını belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de diplomasi yürütme konusunda herhangi bir eğilim göstermediğine işaret etti.

Bu nedenle Kirby, Ukraynalılar savaş alanında daha "agresif" olmaya karar verdikçe, onların başarılı olmaları için destek vermeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Kirby, Kahovka Barajı'nın yıkılmasıyla ilgili de Ukraynalılarla görüşmeye devam ettiklerini söyleyerek, konuya ilişkin kesin bir şey söyleyecek konumda olmadıklarını anlattı.