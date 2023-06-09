ABD Etiyopya'ya gıda yardımlarını durdurdu

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'ndan (USAID) yapılan açıklamada, ülkeye gönderilen gıda yardımlarının ihtiyaç sahiplerine ulaşmadığını ortaya koyan soruşturma sonrası tüm yardımların durdurulması kararının alındığı belirtildi.

Açıklamada, reformlar hayata geçene kadar daha fazla gıda dağıtımının yapılmayacağı aktarıldı.

USAID geçen ay milyonlarca insanın yardıma muhtaç olduğu Tigray'a gönderilen Birlemiş Milletler yardımlarının çalınıp pazarlarda satıldığına dair bir rapor yayımlamıştı.

Raporun ardından hem USAID hem de BM ajansları Tigray'a yardımları durdurmuştu.

İnsani Yardım ve Dayanıklılık Donör Grubu (HRDG), yardımların Etiyopya federal hükümeti yetkililerince çalındığını iddia etmişti.