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Dünya
İHA 09.06.2023 00:05

El Nino başladı: 2024'ün Dünya'nın en sıcak yılı olması bekleniyor

ABD'li yetkililer, Dünya’da ısınmaya neden olan El Nino hava olayının başladığını açıkladı. Yetkililer, 2024'ün muhtemelen Dünya’nın en sıcak yılı olacağına işaret etti.

El Nino başladı: 2024'ün Dünya'nın en sıcak yılı olması bekleniyor

Büyük Okyanus'ta El Nino hava olayı başladı.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) tarafından yapılan açıklamada, tüm gezegeni etkileyen hava olayının önümüzdeki aylarda etkisini kademeli olarak artıracağı belirtildi.

NOAA’dan İklim Bilimci Michelle L’Heureux yaptığı açıklamada, El Nino’nun gücüne bağlı olarak dünyanın bazı bölgelerinde kuraklık ve şiddetli yağış riskinin artması gibi çeşitli olumsuz etkilere yol açabileceğini ve gezegenimizde sıcaklık rekorunun yaşanabileceğini ifade etti.

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NASA, mayıs ayında El Nino’yu fark etmişti

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ise geçtiğimiz mayıs ayında, Sentinel-6 Michael Freilich adlı uydudan alınan bilgilere göre Büyük Okyanus’un ekvatoral kesiminde El Nino’nun gelişmekte olduğuna dair işaretler olduğunu duyurmuştu.

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El Nino’nun Afrika’da, Avustralya’da ve Asya kıtasının bazı bölgelerinde kuraklığa, Hindistan’daki muson yağmurlarının zayıflamasına, Amerika kıtasının güney ve orta kesimlerinde ise şiddetli yağışlara neden olması bekleniyor.

Rekor sıcaklıklar gelebilir

İngiliz bilim adamları ise elde edilen bilgilere göre El Nino’nun şu anda güçlendiğini ve 2023’ün sonunda en güçlü haline ulaşacağının tahmin edildiğini ifade ederek, 2024 yılında ise yeni bir küresel sıcaklık rekorunun yaşanma ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekti.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, El Nino hava olayının Büyük Okyanus'un ekvatora yakın orta ve doğu kesimlerinde ortalamanın üzerinde deniz yüzeyi sıcaklıkları ile kendini gösteren ve ortalama olarak her 2 ila 7 yılda bir gerçekleşen bir iklim olgusudur ve fenomeninin ilkim üzerindeki etkisi Büyük Okyanus’un çok ötesine kadar ulaşabilir.

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