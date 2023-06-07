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Dünya
AA 07.06.2023 12:07

İspanya'daki yağışlar kuraklık sorununa çözüm olmadı

İspanya'da ülke genelinde mayıs ortasında başlayan kısa süreli ve şiddetli yağışlar kuraklık sorununa çare olmadı.

İspanya'daki yağışlar kuraklık sorununa çözüm olmadı

Tarihinin en kurak dönemlerinden birini geçiren İspanya'da son üç haftadır devam eden yağışlar, baraj ve göletlerdeki su seviyelerini biraz yükseltse de kuraklık sorununu hafifletmeye yetmedi.

Ülkenin güneyindeki Endülüs bölgesinde bulunan Kurtuba kenti de en kurak yerlerden biri olarak öne çıkmaya devam etti.

Resmi verilere göre mevcut durumda kentte su rezervlerinin doluluk oranının yüzde 18 seviyesinde olduğu, son yağışların rezervlere yaklaşık 5 metreküp su bıraktığı belirtildi.

İspanya'da kuraklıkla mücadele sürüyor
İspanya'da kuraklıkla mücadele sürüyor

Kurtuba'da su rezervlerinin geçen yıl aynı dönemde yüzde 22, son 10 yılın ortalamasında ise yüzde 61 düzeyinde olması, şu andaki kuraklık krizinin boyutunu daha net şekilde gösterdi.

80 bine yakın Kurtubalı evlerinde su kesintisiyle mücadele ediyor 

Uzmanlar, son dönemlerde belirli noktalarda görülen kısa süreli ve şiddetli yağışların fiilen kurumuş dere ve nehirlerde neredeyse hiç yüzey akışı sağlamadığını belirterek, bu yağışların sadece yer altı sularının yeniden dolmasına, bazı yerlerde zarar verse de genel olarak ekinleri kurtarmaya, çimleri yeniden filizlendirmeye ve doğal çevreyi yeşillendirmeye yaradığını kaydetti.

Bölgede kuraklığa karşı uygulanan önlemler devam ederken, halen 80 bine yakın Kurtubalı evlerinde su kesintisi sorunuyla mücadele ediyor.

Bu yerlerden biri olan Kurtuba'nın 8 kilometre dışındaki Fuente Obejuna ilçesinde halk, belediyenin tankerlerle getirdiği suları bidonlara doldurarak günlük içilebilir su ihtiyacını karşılamaya çalışıyor.

"Kuraklık sorunu yeni değil. Birkaç yıldır var"

Kurtuba belediyesi su işleri çalışanlarından biri, "Buradaki kuraklık sorunu yeni değil. Birkaç yıldır var." derken, su tankerinin şoförlüğünü yapan belediye işçisi Ivan da "Bölgede su kesintisi olan yerlere gidiyoruz. Bugün Fuente Obejuba dahil 3 yere gideceğim. Toplamda 9 saat su dağıtımı yapıyoruz." şeklinde konuştu.

İlçedeki kafeteryayı işleten Tomas ise her gün plastik şişelerde, bidonlarda dükkanına su taşıdığını, müşterilerine hizmet vermek ve ayakta kalmak için suyu mümkün olduğunca tasarruflu kullanmaya çalıştıklarını söyledi.

Tomas," Burası tarım, hayvancılıkla geçinen bir yer ve su ilk olarak onlara gerekiyor. Eğer çiftçiler, hayvancılık sektöründekiler gelir elde edemez, karınlarını doyuramazlarsa biz de aç kalırız." dedi.

"Pastane ve ekmek fırını işletmeciliği yapıyoruz ve günlük 200 litre içilebilir suya ihtiyacımız var." diyen Rosario da su krizinin sürdürülebilir olmadığını, yetkililerin çözüm üretmesini beklediklerini söyledi.

İlkbaharın ilk aylarında normalin çok altında yağmur alan İspanya'da mayıs sonunda orantısız yağış olsa da kuraklık sorununun bitmesi için 1995'te olduğu gibi Atlantik cephesinden gelen ve bol yağış bırakan bir sonbaharın yaşanması gerektiği belirtiliyor.

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