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Dünya
AA 09.06.2023 00:00

Yunan yargısı eski Altın Şafak milletvekilinin seçime girişini yasakladı

Yunan yargısının, eski Altın Şafak milletvekili İlias Kasidiaris’in başka bağımsız adaylarla birlikte oluşturduğu ittifakın 25 Haziran’daki genel seçimlere katılımını yasakladığı bildirildi.

Yunan yargısı eski Altın Şafak milletvekilinin seçime girişini yasakladı
[Fotograf: AFP]

Yunan Devlet Televizyonu ERT’in haberine göre, Yunanistan Yüksek Mahkemesi (Arios Pagos), Kasidiaris’in de aralarında bulunduğu bağımsız milletvekili adaylarından oluşan "Vatan ve Özgürlük için Yunanlar" isimli ittifakın 25 Haziran'daki genel seçimlere katılamayacağına karar verdi.

Yüksek Mahkeme, genel seçimlere katılım için yapılan toplam 44 başvurudan 12'sini reddetti.

Mahkeme kararına göre, 25 Haziran'daki seçimlere 26 siyasi parti, 4 parti ittifakı ve 2 bağımsız adayın katılmasına imkan tanındı.

Kasidiaris 14 Mayıs'taki seçimlere de katılamamıştı

Yüksek Mahkeme, 2 Mayıs'ta, Kasidiaris'in kurduğu Yunanlar Milliyetçi Partisinin 21 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimlere giremeyeceğine karar vermişti.

Altın Şafak suç örgütü kabul edilmişti

Kasidiaris'in bir dönem milletvekili olduğu aşırı sağcı Altın Şafak Partisi, Ekim 2020'de Yunan mahkemesince "suç örgütü" kabul edilmiş, Kasidiaris de suç örgütü kurmak ve suç örgütü üyeliğinden hüküm giymişti.

Şubatta mecliste yapılan yasal bir düzenleme ile suç örgütüyle ilişkili kişilerle irtibatlı partilere seçim engeli getirilmişti.

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