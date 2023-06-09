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Dünya
BBC 09.06.2023 06:55

10 yaşındaki kız çocuğu soğuk dağda kayboldu, yalnız başına hayatta kaldı

10 yaşında bir kız çocuğu, Washington'un dışında, soğuk Cascade dağlarında yalnız bir gece geçirdikten sonra kurtarıldı.

10 yaşındaki kız çocuğu soğuk dağda kayboldu, yalnız başına hayatta kaldı

Shunghla Mashwani, pazar günü engebeli Cle Elum vadisine yaptığı ziyaret sırasında ailesini kaybetti.

Ertesi gün, Washington eyaletinin dört bir yanından gelen ekiplerin yoğun bir arama kurtarma çalışmasının ardından bulundu.

Yetkililer, çocuğun 3 dereceye düşen sıcaklıklarda ısınmak için iki ağaç arasında uyuduğunu söyledi.

İki yıl önce memleketi Afganistan'dan ABD'ye gelen Shunghla, kaybolduğunda üzerinde sadece bir tişört ve bir kot pantolon vardı.

Kittitas İlçe Şerif Yardımcısı Chris Whitsett, "Çocuk sadece birkaç küçük sıyrık aldı, ancak bunun dışında zarar görmedi." dedi.

Yerel basına konuşan Shunghla, kaybolduktan sonra aşağı doğru yürüdüğünü söyleyerek, "Babamı bulmak için ormanda yürümeye devam etmem gerektiğini düşünüyordum" dedi.

Kittitas İlçe Şerif Ofisi, bir Facebook gönderisinde Shunghla'nın etkileyici hayatta kalma içgüdülerini övdü.

Departman, "Shunghla, 10 yaşında olağanüstü derecede becerikli ve dayanıklı olduğunu kanıtladı. Nehri takip etmenin doğru şey olduğunu biliyordu." dedi.

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