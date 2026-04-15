Türkiye’den ABD’ye 750 milyon dolarlık güneş paneli ihracatı

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre mutabakat; güneş panelleri, ilgili bileşenler ve alüminyum çerçevelerin satışına yönelik çerçeveyi kapsıyor.

Toplam proje büyüklüğünün 750 milyon dolar olduğu belirtilirken, projenin 2030 yılı sonuna kadar tamamlanmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, 2026 yılı içerisinde proje değerinin yaklaşık yüzde 5’ine karşılık gelen 37,5 milyon dolarlık ilk avans ödemesinin tahsil edilmesinin planlandığı kaydedildi. Avans ödemesinin ardından sevkiyat planlamasının yapılacağı bildirildi.

Ürünlere ilişkin birim fiyatlar ve ticari koşulların ise satışın gerçekleştirileceği tarihlerde geçerli piyasa şartlarına göre belirleneceği vurgulandı.

Şirket, projeye ilişkin gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılmaya devam edileceğini açıkladı.