Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı verilerine göre, ülke genelinde geçen yılın ilk iki ayında 286 bin 246 gayrimenkul (konut, iş yeri, arsa, tarla) satışı yapıldı.

Bu sayı, 2020'nin aynı döneminde yüzde 41 artışla 403 bin 593 oldu. Tapuda bu satışlarda yaklaşık 71 milyar 536 milyon liralık değer ibraz edildi.

Tapu işlemlerinden elde edilen harç geliri 2 milyar 551 milyon 151 bin 489 lira olarak kaydedildi. Bu rakam bağış, taksim, ipotek, intikal ve tahsis gibi diğer işlemlerden sağlanan harç gelirleriyle 2 milyar 642 milyon 765 bin 836 liraya ulaştı.