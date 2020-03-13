İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görülmesinin ardından bazı ürünlerdeki talep artışına ilişkin, "Organize perakende noktaları ve marketlerde hiçbir tedarik sıkıntımız yok. Merkez depolarımızda yeteri kadar ürün stoku mevcut ve üretimde de hiçbir sıkıntı yok" dedi.

İTO olarak koronavirüse ilişkin ciddi bir çalışma içinde olduklarını ifade eden Avdagiç, İTO meclis üyelerinin ve çeşitli sektörlerden davetli temsilcilerle birlikte profesyonel bir ekibin moderatörlüğünde arama konferansı yaptıklarını bildirdi.

Avdagiç, toplantının ön sonuçlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"İlk etapta lojistikte ülkeler arasında ortak operasyon yapabilecek düzenlemeler yapılması önem taşıyor. Her ülkedeki lojistik firmaları, kendi ülkesindeki taşımayı üstleneceği sistemler için, iş birliği alanları oluşturması isabetli olur. Kritik hammaddede alternatif tedarikçiler bulmanın yanında, tedarik güvenliği için gerekirse gümrük vergilerinde indirim yapılması yerinde olur.

İç pazarda gıda güvenliği sağlanırken, hem iç piyasada hem de ihracatta mal tedarikinde spekülatif sorunlar yaşamamak için düzenlemeler yapılması gerekir. Turizm alanında ise kriz sonrasına hazırlık önem arz ediyor. Bu nedenle mevcut kapasitenin ve yatırımların atıl kalmaması şüphesiz ki önemlidir. Sektörün finansal açıdan desteklenmesi yerinde olacaktır."

Avdagiç, Türkiye’nin koronavirüse karşı aldığı önlemlerin dünyaya çok iyi şekilde anlatılması gerektiğini vurgulayarak, sağlıkta dünyaya örnek olacak en iyi uygulamanın Türkiye'de olduğunun altını çizilmesi ve bu şekilde tanıtılması gerektiğini belirtti.

"Hiçbir tedarik sıkıntımız yok"

Türkiye'de yeni tip koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından bazı ürünlere ilişkin talep artış eğilimi oluştuğunu belirten Avdagiç, "Şunu açıkça belirtmeliyim ki organize perakende noktaları ve marketlerde hiçbir tedarik sıkıntımız yoktur. Merkez depolarımızda yeteri kadar ürün stoku mevcuttur. Üretimde hiçbir sıkıntı yoktur" ifadelerini kullandı.