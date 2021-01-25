Afyonkarahisar'da Önder Artuk isimli girişimci, 4 yıldır sürdürdüğü Ar-Ge çalışmalarında sona geldi.

Eklemeli imalat yöntemi ile titanyumdan parçalar üretmek için kolları sıvayan Artuk, kurulan tesiste eğitim ve tasarımların bitmesiyle üretime başladı.

Uçak motoru ve iniş takımları pazarlanacak

Yüzde 100 yerli sermayeli fabrikada şu an iç pazara medikal parçalar üretiliyor. İlerleyen günlerde uluslararası havacılık firmalarına uçak motoru ve uçak iniş takımlarının parçaları da pazarlanacak. Fabrikada işlenen ürünler ekonomik olarak bire 60 katma değer sağlayacak.

"Sivil havacılığa yatırım yapıyoruz"

Üretim ve pazarlama sürecine ilişkin bilgi veren Önder Artuk, "Sivil havacılığa ve savunma sanayine yatırım yapıyoruz. Yatırımımız Afyonkarahisar'da. Şu anda tüm dünyaya ihracat yapabilecek pozisyondayız."

Üretimde öncelik ithalatı yapılan ürünlere verildi. Şimdilik iç piyasaya parça üretimi yapılıyor. İlerleyen günlerde ise ihracat kanalı da açılacak.