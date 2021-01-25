Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Pekcan, kadın kooperatiflerinin hibe desteği başvurularının 1-28 Şubat'ta Ticaret Bakanlığı il müdürlüklerine yapabileceğini duyurdu.

Geçen yıl kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması amacıyla KOOP-DES'i hayata geçirdiklerini anımsatan Pekcan, programla kooperatiflerin kurumsal kapasitelerini güçlendirerek üretim ve tüketim zincirlerinde aktif ekonomik aktörler haline getirmeyi, vatandaşların ekonomik ve sosyal refahını artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

41 ilde 139 kadın kooperatifi

Pekcan, KOOP-DES kapsamında ilk uygulama olarak, ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere finansman desteği sağlandığına işaret ederek, bu çerçevede geçen yıl toplam 41 ilde faaliyet gösteren 139 kadın kooperatifinin 149 projesine hibe desteği verilmesinin uygun görüldüğünü ifade etti.

Kadınların sayısına göre hibe oranı değişiyor

​​​​​​​Bakanlık tarafından proje tutarlarının kalkınmada öncelikli yörelerde ve ortaklarının en az yüzde 90'ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerde yüzde 75, diğer bölgelerde yüzde 50'sinin hibe olarak karşılanacağı bilgisini veren Pekcan, "Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflerimiz proje başvurularını 1-28 Şubat tarihlerinde tüm illerimizdeki Ticaret Bakanlığı il müdürlüklerine yapabilirler" değerlendirmesinde bulundu.