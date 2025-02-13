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Ekonomi
AA 13.02.2025 11:40

Türkiye'de geçen yıl 2,5 milyon tonu aşkın tavuk eti üretildi

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 7,9 artışla 2 milyon 512 bin 131 tona ulaştı.

Türkiye'de geçen yıl 2,5 milyon tonu aşkın tavuk eti üretildi

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2024 dönemine ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, geçen yıl 21 milyar 155 milyon 89 bin adet tavuk yumurtası üretildi. Üretim, bir önceki yıla göre yüzde 2,5 arttı.

Türkiye'de geçen yıl 1 milyar 367 milyon 772 bin tavuk kesildi. Kesilen tavuk sayısı 2023'e göre yüzde 7,7 yükseldi.

Geçen yıl 2 milyon 512 bin 131 ton tavuk eti üretimi gerçekleştirilirken, üretim bir önceki yıla göre yüzde 7,9 artış gösterdi.

- Aralık ayı verileri

Tavuk yumurtası üretimi, geçen yılın aralık ayında yıllık bazda yüzde 9 azalışla 1 milyar 687 milyon 940 bin adede geriledi.

Aralık 2024'te kesilen tavuk sayısı ise yüzde 14,9 artarak 125 milyon 106 bin oldu.

Tavuk eti üretimi, Aralık 2024'te bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,4 artışla 237 bin 263 tona çıktı.

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