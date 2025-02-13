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Ekonomi
AA 13.02.2025 09:49

EPDK 26 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 26 şirkete lisans verdi, 2 şirketin lisansını iptal etti, 3 şirketin lisansını sonlandırdı ve 3 şirketin lisans süresini uzattı.

EPDK 26 şirkete lisans verdi

EPDK'nın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 13 şirkete tedarik lisansı, 4 şirkete üretim lisansı verildi. Aynı piyasada 2 şirketin üretim lisansı iptal edildi, 3 şirketin üretim lisansı sona erdirildi.

Ayrıca, 2 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verildi.

Petrol piyasasında 4 şirkete madeni yağ lisansı, 2 şirkete ihrakiye teslimi lisansı, 1 şirkete ise dağıtıcı lisansı verildi. Aynı piyasada, 1 ihrakiye teslimi lisansı, 1 depolama lisansı ve 1 iletim lisansının süresi uzatıldı.

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