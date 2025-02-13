EPDK 26 şirkete lisans verdi

Petrol piyasasında 4 şirkete madeni yağ lisansı, 2 şirkete ihrakiye teslimi lisansı, 1 şirkete ise dağıtıcı lisansı verildi. Aynı piyasada, 1 ihrakiye teslimi lisansı, 1 depolama lisansı ve 1 iletim lisansının süresi uzatıldı.

Ayrıca, 2 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verildi.

Buna göre, elektrik piyasasında 13 şirkete tedarik lisansı, 4 şirkete üretim lisansı verildi. Aynı piyasada 2 şirketin üretim lisansı iptal edildi, 3 şirketin üretim lisansı sona erdirildi.

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